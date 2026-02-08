アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノ（22）が、テレビ東京で4月9日から放送開始する連続ドラマ『惡の華』（毎週木曜深0：00）に出演することが決定した。中西は、本作が地上波ドラマ初出演となる。【画像】中西アルノも登場！ドラマ『惡の華』新キービジュアル原作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している、押見修造氏による同名の伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが衝撃的で話題とな