セリエA 25/26の第24節 ジェノアとナポリの試合が、2月8日02:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、アントニオ・ベルガラ（MF）らが先発に名を連ねた