田口昌徳2軍バッテリーコーチが発揮する存在感グラウンドに威勢のよい低音ボイスが響き渡る。巨人の宮崎2軍キャンプで、今季から就任した田口昌徳2軍バッテリーコーチの存在感はひときわ目立っている。「4時に起きて、5時から自分のトレーニングをしています。こちらも体を仕上げていかないと怪我をしてしまうので。私は55歳なんですけど、僕自身が選手と一緒にやることで若手にも刺激になってほしいと思うんですよね」持ち前