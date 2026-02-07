大病が発覚し大手術を行なっても、それを克服して元気いっぱいに活動する人は少なくない。彼、彼女たちはなぜ見事なカムバックを果たしたのか。その秘訣は“食”にあった。手術後に食した感動の味、“術後メシ”にスポットを当て、食と健康について考える当連載。お笑いタレントでYouTuberの宮迫博之氏も、がんで胃の3分の2を切除しながら、思い出深い、ある術後メシに救われた。〈前後編の前編〉 【画像】スキルス胃がんで入院中