JRAは7日、積雪の影響で安全な競馬の施行に支障があると判断したため、同日8R以降のレースを中止。この件について「芝の積雪の影響で滑る可能性がある。また騎手のゴーグルに雪が付着し視界不良になる等、競走の実施が危険であるため取りやめに至った」と説明した。この日、東京競馬場は午前から粉雪が舞い始め時折、強まる時間もあった。同レースの発走直前には、輪乗りを行っていたスタート地点の芝に雪が積もっていた。騎