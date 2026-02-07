イタリア語で熱唱…その裏には仕掛けがミラノ・コルティナ五輪の開会式に登場した世界的歌手に“疑惑”が浮上した。イタリア語で高らかに歌い上げた裏で、カンペを使っていた証拠画像が出回り、ファンから「爆笑」「普通だよ」との声が上がっている。会場のサッカースタジアム「サン・シーロ」に、真っ白なゴージャス衣装で登場したのは世界的歌手のマライア・キャリーだ。イタリア国民に愛唱される曲「Nel blu dipinto di blu