明日7日(土)〜8日(日)は再び強烈寒気の影響で、北海道〜山陰の日本海側は広い範囲で警報級の大雪のおそれ。関東など太平洋側でも雪が降り、東京23区や伊豆諸島でも積もる所があるでしょう。積雪や路面の凍結に注意が必要です。強烈寒気が南下し雪雲が発達今日6日(金)は北海道の北を低気圧が通過した後、次第に寒気が南下し、9日(月)頃にかけて西高東低の冬型の気圧配置が強まる見込みです。平地で雪の目安の寒気(上空1500メートル