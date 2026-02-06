明日7日(土)〜8日(日)は再び強烈寒気の影響で、北海道〜山陰の日本海側は広い範囲で警報級の大雪のおそれ。関東など太平洋側でも雪が降り、東京23区や伊豆諸島でも積もる所があるでしょう。積雪や路面の凍結に注意が必要です。

強烈寒気が南下し雪雲が発達

今日6日(金)は北海道の北を低気圧が通過した後、次第に寒気が南下し、9日(月)頃にかけて西高東低の冬型の気圧配置が強まる見込みです。





平地で雪の目安の寒気(上空1500メートル付近でマイナス6℃以下)は本州より更に南の伊豆諸島付近まで南下するでしょう。また、大雪の目安の寒気(上空5500メートル付近でマイナス36℃以下)は山陰付近まで南下し、更に強いマイナス42℃以下が北海道を中心に広がる予想です。寒気のレベルとしては、上空1500メートル付近では東北〜九州では今シーズン最強。上空5500メートル付近では、札幌など北海道で今季最強の予想です。

北海道・東北は更に積雪増加 西日本もJPCZ周辺で雪雲が発達

強烈寒気が流れ込む北海道や東北北部では、雪雲が発達する見込みです。すでに記録的な大雪となっている青森市など市街地でも、更に積雪が急増するおそれがあるため警戒が必要です。



大雪のピークは8日(日)で、日本海ではJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)と呼ばれる北よりの風と西よりの風がぶつかることにより雪雲が発達する山陰〜北陸周辺で、新たに50センチ以上のドカ雪のおそれあるため警戒が必要です。



また、北日本では7日(土)にかけて、最大瞬間風速35メートルと台風並みの暴風が吹き荒れる見込みです。8日にかけて全国的に波が高く、しける所があるため注意・警戒が必要です。

関東など太平洋側も積雪のおそれ

今週末7日(土)、8日(日)は、普段雪になれていない関東など太平洋側も雪で、積もるおそれがあります。

九州や瀬戸内周辺、大阪市など近畿中部、東京23区、伊豆諸島でも雪で、積もるおそれがあります。8日夕方までの24時間降雪量は、東京23区で1センチ、伊豆諸島で5センチの予想です。



8日(日)は衆議院議員総選挙の投票日ですが、交通機関に大きな影響がでることも考えられます。最新の気象情報・交通情報をこまめに確認してください。