モデルの “みちょぱ” こと池田美優が、2月5日、第1子妊娠を発表したことが話題となっている。「この日、みちょぱさんは自身のInstagramで《私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！》と報告し、《無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います》と誓っていました。仕事については《無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！