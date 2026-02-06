モデルの “みちょぱ” こと池田美優が、2月5日、第1子妊娠を発表したことが話題となっている。

「この日、みちょぱさんは自身のInstagramで《私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！》と報告し、《無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います》と誓っていました。

仕事については《無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！》とし、《今後とも温かく見守ってください！》とまとめました」（芸能記者）

夫はモデルでタレントの大倉士門。彼もまた同じくインスタで妻の妊娠を報告し、《自分が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるように父親として育児はもちろん、より一層仕事も頑張ります！》と宣言。

2人のコメント欄には、《みちょぱちゃんおめでとうだよおお》《しもんくん おめでとうございます》《みちょぱしもんおめでとうー！！》など、祝福が殺到している。そんなみちょぱは、これまでたびたび “妊娠説” が流れてきた。芸能プロ関係者が振り返る。

「結婚当初の2022年11月、自身のインスタに2枚のへそ出しショットを公開。1枚目と比べて2枚目は腹筋が強調されていなかったことから、コメント欄には妊娠を問う声が相次ぎました。

これを受け、みちょぱはストーリーズで《角度的にお腹突き出しているからいつものお腹じゃない感じで見えてて“妊娠ですか”ってコメント何件も来てるけど余裕で違います！》と否定し、《まだ近々では作る予定もございません》と主張していました」

さらに2023年9月放送の『有吉の夏休み2023 密着77時間 in Hawaii』（フジテレビ系）では、ほかの出演者がワインを楽しむなか、口をいっさいつけなかったことで『妊娠で体を気遣っているのでは』との声が浮上。本人はXで《あたしお酒一滴も飲めないだけです》と一蹴している。

「昨年5月にも、大倉さんとのディズニーデート写真を公開した際、Tシャツワンピを着こなすラフな着こなしに《赤ちゃんいるでしょ》などの声があがると、《おめでたなわけないだろ！ひとつ前の投稿みろ！バキバキに筋トレしてるぞ》と反論。

さらに昨年7月のイベントでも、お酒を飲まないだけで妊娠を疑われることに不満を漏らし、『そろそろやめていただきたいというか……』と苦言を呈していました」（同）

なぜそこまで妊娠説が頻繁に起こるのか？

「みちょぱさんが大倉さんと5年半の交際を経て結婚したのが2022年10月です。時間の経過とともに、子どもを期待してしまうファンも多いのでしょうが、それは夫婦の問題です。

同じモデル仲間の藤田ニコルさんは不妊治療を経て昨年12月に第1子を妊娠。今年春に出産予定だそうですが、彼女もまた体型の変化から、“おめでたでは？”といった憶測に悩まされてきました。

期待のつもりでも、それが当事者にとつて心ない言葉に変わる可能性があることは忘れてはならないでしょう」（同）

みちょぱの言葉どおり、今後も《温かく見守って》いきたい。