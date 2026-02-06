ソニーのWebサイトに、サウンド関連商品の新製品予告と思われるティーザーが登場した。「第6感、揺さぶる〜サウンドエンジニアとの共創〜」というキャッチコピーが記されており、このバナーをクリックするとイヤホン＆ヘッドホンの商品ページに飛ぶことから、イヤホン＆ヘッドホンの新製品予告とみられる。現在、ソニーのイヤホン＆ヘッドホンの最新モデルは、イヤホンが「WF-1000XM5」、ヘッドホンが「WH-1000XM6」となっている。