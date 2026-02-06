ソニー、イヤホン＆ヘッドホンの新製品を予告 第6世代の完全ワイヤレスイヤホンか
ソニーのWebサイトに、サウンド関連商品の新製品予告と思われるティーザーが登場した。「第6感、揺さぶる〜サウンドエンジニアとの共創〜」というキャッチコピーが記されており、このバナーをクリックするとイヤホン＆ヘッドホンの商品ページに飛ぶことから、イヤホン＆ヘッドホンの新製品予告とみられる。
現在、ソニーのイヤホン＆ヘッドホンの最新モデルは、イヤホンが「WF-1000XM5」、ヘッドホンが「WH-1000XM6」となっている。今回のティーザーでは「第6感」というワードが用いられていることから、製品名に「6」が付くWF-1000XM5の後継モデルが登場する可能性もある。
2023年7月に発表した現行の完全ワイヤレスイヤホン「WF-1000XM5」
ティーザーには「2026.2.13 9:00」と記されており、2月13日午前9時に新製品がお披露目されることになりそうだ。
現在、ソニーのイヤホン＆ヘッドホンの最新モデルは、イヤホンが「WF-1000XM5」、ヘッドホンが「WH-1000XM6」となっている。今回のティーザーでは「第6感」というワードが用いられていることから、製品名に「6」が付くWF-1000XM5の後継モデルが登場する可能性もある。
2023年7月に発表した現行の完全ワイヤレスイヤホン「WF-1000XM5」
ティーザーには「2026.2.13 9:00」と記されており、2月13日午前9時に新製品がお披露目されることになりそうだ。