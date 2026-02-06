アードベッグ(Ardbeg)は2月24日より、ブランドの象徴的存在である「アードベッグ 10年」をカスクストレングス(樽出し原酒)でボトリングした限定商品「アードベッグ 10年 カスクストレングス」を、数量限定で発売する。1815年にスコットランド・アイラ島で誕生したアードベッグは、世界で最もピーティーでスモーキーと評される究極のシングルモルト。長年にわたりアードベッグ コミッティーから寄せられてきた熱い要望に応え、つい