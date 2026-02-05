2月4日、ボーイズグループ・Number_iが公式Instagramでインスタライブを開催。その中で、メンバーの平野紫耀が自身にまつわるある騒動について言及し、話題となっている。「その騒動とは、2月上旬に東京都内にあるサンドイッチ専門店のSNSが発端です。同店は、かつて平野さんが来店したことがあり、2026年1月末に閉店。しかし、当時平野さんが座った椅子と机をオークションで販売する旨を同店が投稿し、物議を醸しているのです」