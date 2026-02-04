ワタミは「肉の日」にちなんだ2月9日〜11日の期間、「ワタミカルビ(中サイズ)」(547円)を通常内容量比29%増量で、「ワタミ上カルビ」(通常価格:877円)を29%OFFの622円で、さらに「サントリー生」を税抜29円(税込31円)で提供する「年に一度の肉の日特別セール」を全国の「焼肉の和民」19店舗にて開催する。年に一度の肉の日特別セール同キャンペーンでは、「ワタミカルビ(中サイズ)」は値段そのまま、通常内容量比29%増量、「ワタミ