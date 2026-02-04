ビール1杯29円! 焼肉の和民の「肉の日特別セール」 - カルビ29%増量、上カルビ29%OFFも
ワタミは「肉の日」にちなんだ2月9日〜11日の期間、「ワタミカルビ(中サイズ)」(547円)を通常内容量比29%増量で、「ワタミ上カルビ」(通常価格:877円)を29%OFFの622円で、さらに「サントリー生」を税抜29円(税込31円)で提供する「年に一度の肉の日特別セール」を全国の「焼肉の和民」19店舗にて開催する。
年に一度の肉の日特別セール
同キャンペーンでは、「ワタミカルビ(中サイズ)」は値段そのまま、通常内容量比29%増量、「ワタミ上カルビ」は通常より255円お得な622円での提供となる。
希少部位プレートフィンガー「ワタミカルビ」
「サントリー生」は通常より442円お得な31円で提供する。
「サントリー生」(キャンペーン価格:31円/1杯限り)
なお、「サントリー生」はひとりにつき1杯限りとなり、キャンペーン対象商品のみの利用はできない。
対象店舗は、大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店の19店舗となっている。
同キャンペーンは当日の販売状況により予告なく終了する場合がある。
