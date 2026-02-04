鳥取県ならぬ”馬”取県に改名！？鳥取県は、１月６日の大きな地震による風評を跳ね返すため、「鳥」と「馬」の字が似ていていることや、県内に馬の名所がたくさんあることから「馬取県（まっとりけん）」に改名。【写真】馬のかぶりものをしながら働く職員のみなさん馬取県に安心してどんどんお越しいただきたいという思いを込め、「馬取県で馬（待）っとるけん！」とのメッセージを全国に発信しています。馬取県の馬の名所を代表