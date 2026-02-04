小学生時代に抱いた夢をいったい、どの程度の人が大人になっても追い求めるのでしょうか。小学4年生のころに本で読んだエジプトへの憧憬、クフ王の居場所探しへの探求。「好きだからだよ」と80代になったいまも、年に数回、吉村作治さんは現地の発掘調査へと赴きます。 【写真】昭和なチョッキが「懐かしい」考古学を夢みた10歳当時の吉村少年（6枚目/全13枚） 「バカにされても骨折しても」60年続く発掘作業 -- エジプト