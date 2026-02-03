Image: Shutterstock こんなところまでAIの余波が〜。AIデータセンターがメモリ枯渇を引き起こし、世界でパソコンの値上げや品不足につながっている現状が報じられています。でも、その影響は、意外なところに出始めているみたいですよ。自動車の販売価格が大変なことに？このほどS&P Globalは、メモリ価格の上昇を懸念し、再び価格が落ち着くようになるまで、最低でも2年は要するとの見