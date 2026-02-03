ニューストップ > 国内ニュース > 女子高生コンクリ殺人 監視役の母親は「眠れない」と打ち明けた 殺人事件 国内の事件・事故 時事ニュース 文春オンライン 女子高生コンクリ殺人 監視役の母親は「眠れない」と打ち明けた 2026年2月3日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女子高生コンクリート詰め殺人事件について、文春オンラインが取り上げた 北海道放送の報道部デスクはかつて、監視役だった元少年の母親に接触 母親は「眠れない。2時間ごとに起きます」などと胸の内を明かしたそう 記事を読む おすすめ記事 「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング 2026年2月2日 18時31分 動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分 「バスは来ません」 JRバスが元「東京行き高速バスのバス停」を“老人ホーム”に寄贈した深い理由 なぜそこに「ウソのバス停」を？ 2026年1月30日 9時42分 《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言 2026年2月2日 16時15分 「何回も裏切って...」土下座する女子生徒の顔を蹴る 動画拡散に市教委「警察が対応中」「心のケアに努める」 2026年2月2日 18時28分