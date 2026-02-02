新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#347を２月１日（日）夜11時より無料放送した。２月１日（日）放送の#347では、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの原田泰雅を迎えた特別企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ・原田の共演NGリスト」を実施。カリスマを自称し、自身のYouTubeでも“共演NG”を公言している原