ビスブラ原田の驚愕の共演NGリスト…ケンコバらNG理由は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#347を２月１日（日）夜11時より無料放送した。
２月１日（日）放送の#347では、お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの原田泰雅を迎えた特別企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ・原田の共演NGリスト」を実施。カリスマを自称し、自身のYouTubeでも“共演NG”を公言している原田と共演NGにされているお笑いコンビ・滝音、マユリカ、ピン芸人・ZAZYがブラインド越しにスタジオ共演。原田が今後さらに活躍の幅を広げていけるよう共演NGの相手と話し合い、わだかまり解消を目指した。
冒頭、原田の共演NGリストを公開。リストには「コロコロチキチキペッパーズ・西野」「ニューヨーク・屋敷」「霜降り明星・せいや」など人気芸人の名が並ぶ中、大先輩であるお笑い芸人・ケンドーコバヤシの名前も。原田は「キングオブコントのネタも『あれやった方がいいで』って言っていただいた」とケンドーコバヤシは恩人であるとしたものの、挨拶時に「顔でかすぎて不審者かと思ったわ」と言われ「もうこの人いいかなって思った」と回顧。ノブは「完全にボケやん！コバさんなりの！」とツッコミを入れ、原田の繊細すぎる理由に疑問を抱き始める。
また、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政を共演NGにした理由も告白。ある日、屋敷とともに乗った新幹線で原田が残高500円のICカードを紛失。必死に探すも見つからず「屋敷さんに『周りの迷惑になるから』ってめっちゃ冷たくされた」と振り返った原田は「YouTubeで『あいつキモかった』と言われた」「盗まれた可能性がある」とまさかの疑惑を明かす。理不尽な共演NGの理由に千鳥は「そんなわけないやろ！」とツッコミを入れ、スタジオ爆笑となった。
共演NGのマユリカ・中谷との直接対決では、原田のキャリーケースを巡る異臭トラブルが明らかに。中谷をNGにしている理由について、楽屋に置いていたキャリーケースを勝手に開けられ「『臭っ！』って盛り上がってた」「それを見て辛すぎて...」「キャリーケースの中に臭いを閉じ込めてたのに、なんで外に出すねん」と主張した原田。これに対して中谷は「楽屋に一歩足を踏み入れたとき、魔界に来たんかってくらい臭かった」と回顧。匂いの原因を探すと原田の黄色のキャリーケースがあったと言い「開けたら５日分くらいの下着がパンパンに入ってて、汚物の玉手箱みたいになってた」と振り返る。原田は「臭いのがわかってるから、黄色いのを買った」「臭いでっていうエマージェンシー」と弁解し、ノブは「エマージェンシーイエローだ」と笑爆笑。さらに滝音・秋定遼太郎から劇場副支配人までもが「『臭すぎるんでプライベートで洗わせてください』って、キャリーケースを持って行った」という逸話まで飛び出し、原田は「今日は臭い回ちゃうで、共演NG回やから！」と必死の訂正を入れ、遺恨は深まるばかり。
また、「連れて行かれたBarの会計が高かった」とZAZYを共演NGにしている理由を語った原田。これにZAZYは「原田に芸能人しか行かないBarに連れて行かれた」と返し、そこで見た原田の不可解な言動を暴露。千鳥が「カリスマやん」と漏らした原田の驚きの行動とは？ さらに、共演NGリストに名前があった元NMB48でタレントの渋谷凪咲について千鳥が触れると原田は「僕らのことめっちゃ好きって言ってくれる」とした上で「『おはようございます』ってめっちゃ笑顔で言ってくれるんです。明るすぎて惨めな気持ちになる」と明かし笑いを誘う。果たして、原田はマユリカ、滝音らの“共演NG”を解いたのか？
番組ではさらに、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、悩める芸能人達をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」も放送。ピン芸人・みなみかわが登場し、投資家・テスタ氏に続き、自身の個人事務所にもう１人入れたい、どんな人を入れるべきかと相談。そこでノブが「入りたいって言ってる人は？」と質問すると、みなみかわは「何人か言われたりしたんですけど、責任も持てないので断った」としつつ「妻は東出昌大さんにDMを送ってました」と告白。「たまたま東出さんにお会いするときがあって、『ちょっと今映画でバタバタしてるんで、ちゃんと落ち着いたら返事します』と...。もしかしたらあるかもしれない」と明かし、スタジオをざわつかせる。しかし、そんなみなみかわへの占い結果では「今がピーク」「全部失っちゃう」など不穏な予言が次々飛び出して……。千鳥が「当たりました」と納得するみなみかわの未来とは？ また「中学受験をさせるべきか？」という子どもに関する悩みも相談したみなみかわに、衝撃の占い結果が。「最高の塾行かす！絶対」とみなみかわが絶叫するまさかの予言とは!? 本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
