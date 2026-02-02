◇米男子ゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン最終日（2026年2月1日カリフォルニア州トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、パー72）3位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は6バーディー、3ボギーの69で回り、通算16アンダーで自己最高の2位に入った。4位で迎えた最終18番パー5。グリーン右バンカーから3メートルに寄せると、久常は難しいラインを沈めてバーディー締め。自己最高の2位で戦い終え