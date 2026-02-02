インターネットサービスのニフティが1月27日、ニュースサービスをリニューアルすると発表しました。これに伴い、現在提供している「@niftyニュース」のWebサイトおよびスマートフォンアプリは、2026年3月31日17時をもって終了します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ニュース提供の形を変更、トップページに集約ニフティによると、今回のリニューアルは、最新ニュースをより素早く提供することを目的と