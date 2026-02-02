時代を象徴する“働く女性のバイブル”として世界的な支持を集めた映画『プラダを着た悪魔』。その待望の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の“新予告編の予告”となる先行映像が解禁された。正式な最新予告編も近日中に公開予定だ。【動画】『プラダを着た悪魔2』新予告編からの先行映像ファッション業界のトップ誌「ランウェイ」を舞台に、編集長ミランダのもとで奮闘する新人アンドレアの成長を描いた同作は、公開か