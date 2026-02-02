【ラ・リーガ第22節】(サン・マメス)ビルバオ 1-1(前半0-1)ソシエダ<得点者>[ビ]イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ(88分)[ソ]ゴンサロ・ゲデス(37分)<退場>[ソ]ブライス・メンデス(83分)<警告>[ビ]ユーリ・ベルチチェ(56分)、ヘスス・アレソ(69分)、ウルコ・イゼタ(75分)、アイトール・パレデス(84分)[ソ]イゴール・スベルディア(23分)、ジョン・マルティン(51分)