入院時には、まとまったお金が必要になるケースもあります。今回は、「紙の保険証とマイナ保険証で入院時の窓口負担に差が生じる理由」について詳しく解説します。 「マイナ保険証」を使えば窓口負担を高額療養費の上限額に抑えられる 日本の健康保険には「高額療養費制度」があります。医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月で上限額を超えた場合、超えた金額について支給を受けられる仕組みです。従来は、限