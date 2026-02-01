「マイナ保険証」だったら“半額以下”だったって本当!? 「3月末までは紙の保険証も使える」と聞いて入院時に“20万円”も負担したのですが…。

「マイナ保険証」を使えば窓口負担を高額療養費の上限額に抑えられる

日本の健康保険には「高額療養費制度」があります。医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月で上限額を超えた場合、超えた金額について支給を受けられる仕組みです。従来は、限度額適用認定証がない場合、医療機関の窓口でいったん自己負担分を支払い、後から申請して自己負担限度額を超えた分を保険者から払い戻しを受ける仕組みでした。

しかし、一時的とはいえ窓口の負担が大きくなる懸念がある点から「現物給付」が導入され、現在では所定の手続きを踏むことで窓口の負担を上限額までに抑えられます。

現物給付を受けるには従来、「限度額適用認定証」を取得する必要がありました。マイナ保険証が利用できるようになってからは、提示のうえ「限度額情報の表示」に同意する方法でも、窓口の負担を上限額までに抑えることが可能です。



高額療養費の上限額は年齢や所得によって異なる

高額療養費制度における上限額は、年齢や所得によって異なります。ここでは「69歳以下の方」の「ひと月の上限額」を例に、以下の表1にまとめました。

表1

適用区分（69歳以下の方） ひと月の上限額（世帯ごと） ア 年収約1160万円～ 25万2600円＋（総医療費－84万2000）×１パーセント イ 年収約770万~約1160万円 16万7400円＋（総医療費－55万8000）×１パーセント ウ 年収約370万～約770万円 8万100円＋（総医療費－26万7000）×１パーセント エ ～年収約370万円 5万7600円 オ 住民税非課税世帯 3万5400円

出典：厚生労働省保健局「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から）

例えば、69歳以下で適用区分がウ（年収約370万～約770万円）の方の場合、ひと月の上限額は「8万100円＋（総医療費－26万7000円）×１パーセント」で算出が可能です。

つまり、掲題の方が40歳男性で年収400万円（69歳以下・区分ウ）で、入院時に「3割負担として20万円」を窓口で支払った場合を考えます。表1の式で用いる「総医療費」は、窓口で支払った自己負担額ではなく「総医療費（10割）」のため、総医療費は概算で「20万円÷0.3＝約66万6667円」となります。

このとき、ひと月の自己負担限度額（目安）は以下のとおりです。

・8万100円＋（約66万6667円－26万7000円）×1パーセント＝約8万4100円（窓口負担の上限額の目安）

マイナ保険証を提示して「限度額情報の表示」に同意できれば、入院時の窓口負担を上限額程度（目安で約8万円台）に抑えられる可能性があります。

一方、限度額情報が確認できない場合は、いったん窓口で20万円を支払い、後日、自己負担限度額を超えた分（概算で20万円－約8万4100円＝約11万5900円）の支給を受ける流れになります。結果として、「マイナ保険証が使えた場合は半額以下で済んだ可能性がある」といえるでしょう。



「従来の保険証」で窓口負担を抑えるには「限度額適用認定証」が必要

医療機関の窓口負担を自己負担限度額までに抑えるには、次のいずれかが必要です。



・マイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意する

・限度額適用認定証を提示する

令和7年12月2日以降は、原則として「マイナ保険証」または「資格確認書」等で資格確認を行います。一方で、期限切れの健康保険証を持参するケースなどに備え、移行期の暫定的な取扱いとして、オンライン等で資格確認を行ったうえで受診を取り扱う運用が「令和8年3月31日まで」示されています。

ただし、従来の健康保険証や資格確認書で高額療養費制度の現物支給を受けるには「限度額適用認定証」が必要になるため、加入している健康保険の案内に従って申請しましょう。

なお、「資格確認書」は保険者によって取扱いが異なり、後期高齢者医療制度などでは、限度額適用認定証等を新規発行せず、申請により資格確認書の任意記載欄に高額療養費の適用区分（限度区分）を記載する運用を行う場合があります。



まとめ

69歳以下で年収約370万～約770万円の方が、3割負担として窓口で20万円を支払ったケースでは、限度額情報を確認できれば、窓口負担を上限額程度（約8万4100円）に抑えられる可能性があります。

いざというときにまとまったお金を用意できないなどの不安がある場合は、マイナ保険証で「限度額情報の表示への同意」をすれば、窓口負担を抑えることができるでしょう。

マイナ保険証を使わない場合でも、事前に加入している健康保険（保険者）へ「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口負担を上限額までに抑えられます。保険証切替の移行期は暫定的な取扱いも示されていますが、入院時の支払いを自己負担限度額までに抑えるには、限度額情報を確認できる手段を用意しておくことが大切です。



出典

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

全国健康保険協会（協会けんぽ）高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費 8）高額療養費

厚生労働省保健局 高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年８月診療分から）（5ページ）

厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（2ページ）

全国健康保険協会（協会けんぽ）健康保険限度額適用認定申請書

渋谷区役所 資格確認書と医療費の自己負担

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー