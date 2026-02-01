新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』〜１月から放送しているTVアニメ、特番へと至る〜」を２月７日（土）夜８時より独占無料放送。また特番当日には放送中のTVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を第１話〜６話までを無料一挙放送する。 『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の都神樹によるライトノ