別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、1月の箱根駅伝5区で激走した黒田朝日（青学大）、昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）らが出場した。16キロの給水でアクシデントが発生した。伊福陽太（住友電工）が転倒し、左脚を押さえて苦悶の表情を浮かべた。そのまま途中棄権となった。11キロの給水でも海外招待選手