俳優の三浦翔平（37）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、勝負師としての本能をむき出しにして絶叫する場面があった。【映像】絶叫！人気俳優の雄叫びの瞬間26分30秒頃、番組は中盤の山場を迎えていた。三浦・吉田沙保里チームと、橋本環奈・吉村崇チームのポイント差はわずか1点。一進一退の攻防が続き、どちらが勝ってもおかしくない接戦となっていた。そんな状況に、三浦の闘争心に火が付いた。相手チーム