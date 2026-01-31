【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々のTVアニメに出演する声優アーティスト・山下大輝が、新曲「アイたりナい」のリリースを発表した。昨年は声優ユニット・山下大輝 × 畠中祐としてLINE CUBE SHIBUYAにて初のイベントを開催、9月にはコラボレーションEP「Share」をリリースするなど精力的に活動してきたが、ソロとしてのリリースは2024年8月「プラシー」以来、約1年半ぶり。新曲「アイたりナい」はポップ＆ダークなラブ