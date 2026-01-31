声優・山下大輝、約1年半ぶりの新曲「アイたりナい」をリリース！恒例イベントの一般発売もいよいよスタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々のTVアニメに出演する声優アーティスト・山下大輝が、新曲「アイたりナい」のリリースを発表した。

昨年は声優ユニット・山下大輝 × 畠中祐としてLINE CUBE SHIBUYAにて初のイベントを開催、9月にはコラボレーションEP「Share」をリリースするなど精力的に活動してきたが、ソロとしてのリリースは2024年8月「プラシー」以来、約1年半ぶり。

新曲「アイたりナい」はポップ＆ダークなラブソングで、軽快なメロディから一転して、サビで重厚でダークなサウンドにがらっと世界観が変わる、“Sweet & Bitter”な2面性を持ち合わせた楽曲となっている。

また、リリース直後の2月15日（日）には恒例イベントとなったDAIKING Festaの第四弾となる「Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”」が開催され、会場では新曲「アイたりナい」がCDとしても販売される。

これまでの「DAIKING Festa」は豪華ゲストを迎えたトークコーナー、ゲームコーナー、歌唱パートなどバラエティーに富んだ内容で開催してきたが、「DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”」はバレンタインデー時期にちなんだ選曲や、昼公演・夜公演それぞれで異なるカバー曲の披露も計画しており、今回どのようなイベントになるのか楽しみに待とう。

チケットは一般発売中。

●リリース情

山下大輝

「アイたりナい」

2026年2月13日配信開始



配信リンクはこちら

https://a-sketch-inc.lnk.to/aitarinai

●イベント情報

Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”

2026年2月15日(日)

[昼公演] 開場13:00 / 開演14:00

[夜公演] 開場17:00 / 開演18:00

価格：￥9,000 (税込・ドリンク代別) ※全席指定

会場：ヒューリックホール東京

お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999

チケット情報

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/yamashitadaiki/

ローソンチケット

https://l-tike.com/yamashitadaiki/

イープラス

https://eplus.jp/yamashitadaiki/

＜山下大輝プロフィール＞

大好きな歌を学ぶため上京。その後、芝居という表現方法への欲求が高まり声優の道を志し、2012年に声優デビュー。2014年には第8回声優アワード新人男優賞を受賞し、「僕のヒーローアカデミア」「弱虫ペダル」「ポケットモンスター」など人気作で主役を務める。かねてより抱いていた歌への情熱は消えることなく、声優として培ってきた表現力や声色を武器に2021年4月、アニメ主題歌にも起用された「Tail」で遂にアーティストデビュー。

2021年6月9日に発売した1st EP「hear me?」はオリコンランキング、デイリー4位、ウィークリー8位、2023年3月8日に発売した1st Album「from here」はデイリー10位、ウィークリー13位を記録した。

