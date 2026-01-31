女優の宮澤エマ（37歳）が、1月31日放送のトーク番組「土スタ」（NHK総合）に出演。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で姉妹役を務めた小池栄子からのメッセージに、「泣かせにかかっているよ、姉上」と涙ながらに語った。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公らの姉妹を演じている宮澤と倉沢杏菜がゲストとして登場。宮澤は、かつて出演した「鎌倉殿の13人」当時を振り返り、「正直、朝ドラ（『おちょやん』に）出てからいきなり大河、とい