1月31日、京都競馬場で行われた11R・舞鶴ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1800m）は、武豊騎乗の1番人気、プロミストジーン（牝4・美浦・上原佑紀）が快勝した。5馬身差の2着にロフティストーリー（牝4・美浦・久保田貴士）、3着にルージュアベリア（牝5・美浦・加藤士津八）が入った。勝ちタイムは1:52.1（良）。2番人気で団野大成騎乗、モズカトレア（牝4・栗東・井上智史）は、9着敗退。【武豊日記】“切れ味”の良い走りナ