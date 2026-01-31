厳しい降雪が続く北日本。【動画】胸熱！スタックしたトラックを助ける青森の若者たち今、SNS上ではそんな中で目撃された、心温まる助け合いの風景が大きな注目を集めている。「青森駅付近でスタックしたトラックを助ける若者たち なんの団体？いい掛け声〜ねぶたみたいだった」とその模様を紹介したのはRYOTAさん（@ryota1996bb）。動けなくなったトラックを助けようと、掛け声をあげながら荷台を押す10人ほどの若者たち。自然の