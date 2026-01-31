俳優の高橋克典が30日までにオフィシャルブログを更新。実家の片付け４日目で見つけた自身の若かりし頃の写真や16歳の息子が幼稚園の時に編んでくれたという“手編みマフラー”を身に着けた片付けコーデを披露し、ファンから反響を呼んでいる。 高橋は７日、「実家整理」と題して更新したブログにて「いよいよ手をつけ始めまして」と切り出し、エステートセールを手がける業者に依頼して実家の片付けを開始したことを報告。祖父母