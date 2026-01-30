モデルの長谷川ミラ（28）が30日、結婚することを発表した。関係者によると相手は一般男性。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています」とコメント。「今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にし