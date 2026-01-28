静岡県警静岡南署は２７日、静岡市駿河区の７０歳代女性が約１億１３００万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、昨年９月下旬、厚生労働省職員や警察官、検察官を名乗る人物らから、女性に電話があり「事件であなた名義の預金通帳が見つかり、その通帳がマネーロンダリングに使われている」「あなたの資産を全て調査する」などと言われた。女性は言われるがまま、現金を暗号資産に