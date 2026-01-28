イランでの反政府デモのさなか、バイク系インフルエンサーが死亡した。人権団体は「治安部隊による射殺」と主張し、イラン国営メディアは「バイク事故」と報じ、真っ向対立している。英紙サンなどが２７日、報じた。「ベイビー・ライダー」として知られる女性インフルエンサーのダイアナ・バハドールさん（１９）が１月９日、反政府デモを弾圧する政府の治安部隊によって射殺されたとされる。イラン在住のバハドールさんはバイ