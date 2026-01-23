ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』の4年半ぶりの番組イベント『星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館』が3月8日に開催される。 ■番組10周年となる節目のタイミングで開催 2025年12月23日の放送で“番組オンラインイベント”の開催を発表していたが、1月27日の生放送のなかで、会場が日本武道館であることが発表され、これにあわせてイベントビジュアルも公開された。 さらに、オンライン生配信