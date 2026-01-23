『星野源のオールナイトニッポン』4年半ぶりの番組イベントが決定！オンライン＆日本武道館で開催

ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』の4年半ぶりの番組イベント『星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館』が3月8日に開催される。

■番組10周年となる節目のタイミングで開催

2025年12月23日の放送で“番組オンラインイベント”の開催を発表していたが、1月27日の生放送のなかで、会場が日本武道館であることが発表され、これにあわせてイベントビジュアルも公開された。

さらに、オンライン生配信の視聴チケットに加え、会場チケットの販売が決定。会場チケットは、あらたにオープンしたイベントオフィシャルサイトおよび、星野源のメンバーシップサイト「YELLOW MAGAZINE＋」にて2月9日23時59分まで受付中。

2016年3月にレギュラー放送が始まった『星野源のオールナイトニッポン』。番組イベントとしては、2021年9月に開催したオンライン限定公演『星野源のオールナイトニッポン リスナー大感謝パーティー』以来、4年半ぶり。番組10周年となる節目のタイミングでの開催となる。

■イベント情報

『星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館』

03/08（日）東京・日本武道館

出演：星野源

■関連リンク

『星野源のオールナイトニッポン in 日本武道館』公式サイト

https://event.1242.com/events/hoshinogen_ann/

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/