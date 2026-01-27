“家賃0円”の「動くワンルーム」世界初公開！2026年1月26日、キャンピングカーの製造・販売を手掛けるダイレクトカーズ（三重県鈴鹿市）は、2026年1月30日から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、新型コンパクトキャブコン「PLAT（プラット）」を世界初公開し、販売を開始すると発表しました。この新型プラットは、ダイハツの軽トラック「ハイゼットトラック」をベースに、居住用のシェ