“家賃0円”の「動くワンルーム」世界初公開！

2026年1月26日、キャンピングカーの製造・販売を手掛けるダイレクトカーズ（三重県鈴鹿市）は、2026年1月30日から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、新型コンパクトキャブコン「PLAT（プラット）」を世界初公開し、販売を開始すると発表しました。

この新型プラットは、ダイハツの軽トラック「ハイゼットトラック」をベースに、居住用のシェル（荷箱）を架装したキャブコンバージョン（キャブコン）スタイルのキャンピングカーです。

軽トラックをベースとしながらも、ボディサイズを拡大して「普通車（8ナンバー）」登録とすることで、軽自動車枠にとらわれないゆとりある室内空間と、街中での取り回しの良さを両立しています。

ちなみにモデル名のプラットは、“ふらっと”出かけたくなる気軽さを表現したとのこと。

そのコンセプト通り、旅先での快適性を両立した新しいキャブコンモデルに仕上がっており、外観はブラックのボディとホワイトのシェルを組み合わせたコントラストの効いたカラーリングを採用。

サイドには幾何学模様のラインアートを大胆にあしらい、アウトドアフィールドはもちろん、都会の街並みにも溶け込むデザインに仕上がっています。

内装は、木目調の床材とグレーの家具で統一された落ち着きのある空間が広がります。

限られたスペースを最大限に活用するための工夫が随所に凝らされており、引き出し式テーブルやベンチ下の収納スペース、頭上のオーバーヘッドキャビネットなど、高い実用性を確保。

装備面における最大の特徴は、そのギミックの多さです。

キッチンエリアには「マグネット式キッチンウォール」を採用しており、調理器具や棚を磁石で壁面に貼り付け、ユーザー好みのレイアウトに変更することが可能。

さらに、キッチンに埋め込まれたコンロユニットは取り外しが可能となっており、天気の良い日は車外に持ち出してアウトドアクッキングを楽しむことができます。

また、車両後部には大きく開口する「リアハッチ」を採用し、大きな荷物の積み下ろしが容易なだけでなく、キャンプ地では開放して車内と車外をつなぐ開放的なリビングスペースとしても機能します。

さらに車体側面には「電動サイドオーニング」も装備されており、スイッチひとつで日陰を作り出すことができるなど、コンパクトなボディながら上級モデル顔負けの快適装備が盛り込まれています。

就寝スペースに関しては、「引き出しタイプのバンクベッド（運転席上部のベッド）」を搭載。

展開することで大人もしっかりと横になれるスペースが出現し、乗車定員である4名での旅をサポートします。