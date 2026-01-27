アニメ『黒子のバスケ』火神大我役、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』東方仗助役などで知られる声優小野友樹が27日、自身のXを更新し、紺綬褒章を授与されたことを報告した。【写真】すげぇ…！紺綬褒章のメタル＆賞状をもらう小野友樹Xではメダル、賞状を手にした写真をアップし「この度、天皇陛下から勲章を賜りました。昨年のうちに内閣府の承認を頂き、先日正式に受け取らせて頂きました」と説明。「