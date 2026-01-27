交流サイト（SNS）で知り合った当時14歳の少女にみだらな行為をし、児童ポルノを製造したとして、愛知県警西枇杷島署は27日、不同意性交や児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで、私立学校教員石原正悟容疑者（40）＝同県江南市＝を逮捕した。署によると、認否を留保している。逮捕容疑は、昨年3月27日、名古屋市中村区のホテルで、少女に2万円を渡してみだらな行為をし、携帯電話で撮影した疑い。昨年6月、少女と