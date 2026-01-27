台湾軍が公開した陸軍部隊の演習＝27日、台中（共同）【台中共同】台湾軍は27日、中国からの攻撃に備えた演習を報道陣に公開した。中国で軍制服組トップが規律違反などで調査対象となって習近平指導部の台湾政策に不透明感も漂う中、警戒を怠らない姿勢をアピールした。台湾西部、台中などの複数の軍拠点を公開。陸軍部隊の演習では台湾海峡を越えて敵が上陸した事態を想定し、攻撃用ドローンが援護する中、地上部隊が敵兵を制