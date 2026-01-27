ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。東洋太平洋フライ級王者でWBO世界同級11位の飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）は、WBO同級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）に挑戦する。昨年12月17日にオラスクアガへの挑戦が内定していたが、肋骨を骨折してキャンセルしており、待望の世界初挑戦となる。