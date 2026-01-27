食楽web 関西土産として長く支持を集めているスイーツがあります。それが、『江崎グリコ』が手がけるプレミアムスティック菓子「Batond'or（以下バトンドール）です。 バトンドール 商品名の由来は、フランス語の「黄金のスティック」から。ポッキーで培った技術をベースに、素材、製法、味わいすべてをワンランク引き上げた特別仕様のスティック菓子です。現在は、西日本限定販売を貫いており