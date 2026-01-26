フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。1月26日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏が、アメリカの移民税関捜査局を解説。パートナーの西村志野アナウンサーと共に話を伺った。 マライ「今日はですね、アメリカのICE（アイス）について紹介したいと思います。ICEって分かります？」 西村志